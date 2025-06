Juha Itkonen 50 vuotta! Kirjailijan 8-vuotiaat kaksoset lausuivat lempeät sanat ikänsä kanssa kipuilleelle isälleen

Juha Itkonen juhlii pyöreitä sunnuntaina 8. kesäkuuta. Viisikymppisyys on aiheuttaut kirjailijassa myös kipuilua.

Kirjailija Juha Itkonen viettää 50-vuotissyntymäpäiväänsä sunnuntaina 8. kesäkuuta. Päivänsankari saapui sunnuntaiaamuna Huomenta Suomen haastatteluun, jonka aikana muun muassa kohotettiin malja hänen merkkipäivänsä kunniaksi sekä keskusteltiin ikääntymisestä ja Itkosen uudesta romaanista.

Itkonen luonnehti viidenkympin olevan pysäyttävä ja jykevä luku, puoli vuosisataa. Se on aiheuttanut hänessä etukäteen myös kipuilua.

– 50 vuotta takana on aika paljon, ja aktiivista elämänvaihetta on paljon takana, hän pohti.

– Samaan aikaan minulla ei ole mitään syytä olla peloissani. Minulla on tosi paljon elämää ympärilläni ja luomisvoimakin on ollut hyvä. Uusi romaani tuli, ja koko neljän- ja viidenkympin välillä on ollut ideoita ja halua tehdä. Se, mitä pelkään, liittyy tahdon, voiman ja uteliaisuuden katoamiseen, hän jatkoi.

Kirjailija kertoi, että heitti 8-vuotiaille kaksosilleen taannoin kommentin ikääntymiseensä liittyen. Hän kertoi näille, että täyttää parin viikon päästä 50 ja totesi olevansa "aika vanha".

Kaksosten näkemys isän viisikymppisyydestä oli kuitenkin erilainen.

– He iloisesti totesivat, että "50, eihän se ole paljon, sinulla on vielä 50 vuotta iloista elämää jäljellä". Se on katseesta kiinni, Itkonen sanoi.

Itkonen kokee hänestä tulleen viimeisen vuosikymmenen aikana "monta kerrosta kypsempi" kuin hän oli aiemmin.

– Neljän- ja viidenkympin välillä minulle on tapahtunut tosi paljon. Esimerkiksi kaksoset syntyivät, kun olin 42-vuotias, minusta tuli suurperheen isä. Se oli aika iso muutos elämässäni. Koen sen myönteisenä. Se herätti minussa jopa euforisen tunteen, päädyin kirjoittamaan siitä kirjankin.

Katso ikääntymistä käsittelevä haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!

Alla olevalla haastatteluvideolla keskustellaan Itkosen uudesta romaanista Huomenna kerron kaiken.

