Poliitikot ja virkamiehet nihkeämpiä antamaan haastatteluja – "Kieltäytymisiä aivan tavallisista haastatteluista"

Toimittajien on aiempaa vaikeampaa saada haastatteluja, tietoja ja kuvauslupia poliitikoilta ja virkamiehiltä. Tieto käy ilmi Journalistiliiton kyselystä.

Kaksi viidestä vastaajasta kertoo, että työskentely poliitikkojen kanssa on viime aikoina vaikeutunut jonkin verran tai paljon. Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että tietojen ja haastattelujen saaminen virkamiehiltä on vaikeutunut paljon tai ainakin jonkin verran.