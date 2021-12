Joululahja Kanarialle: Syyskuusta möyrynnyt La Palman tulivuori on vihdoin vaimenemassa: Mutta vielä pitää malttaa

Tulivuorenpurkaus on tuhonnut kolmisentuhatta rakennusta ja pakottanut liki 7 000 ihmistä evakkoon. Maanantaista saakka tulivuoren seisminen aktiivisuus on kuitenkin ollut varsin vähäistä, laavaa ei ole purkautunut, ja tulivuori on tuprautellut savua enää satunnaisesti.