Joukkoampuminen Yhdysvalloissa – yksi kuollut ja lähes 30 haavoittunut

Yhdysvalloissa Akronissa Ohion osavaltiossa yksi ihminen on kuollut ja ainakin 26 ihmistä on haavoittunut joukkoampumisessa, kertoo paikallinen media. News 5 Clevelandin mukaan ampuminen tapahtui hieman puolenyön jälkeen paikallista aikaa.



Poliisi tutkii tapausta, mutta ketään ei ole otettu kiinni.



Ampumisen uhreja on toimitettu sairaalahoitoon.