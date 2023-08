Jos tykkää helteistä, saa alkuviikosta nautiskella – katso, missä päin kesäkelit pitävät pintansa

Tänään sunnuntaina on idässä lämmintä ilmaa ja jopa hellelukemat saattavat ylittyä.

Hellettä ja matalapainetta

– Lämmin ilma painottuu ensi viikolla etelään ja sisämaahan. Pohjoisessa on vähän viileämpää.

– Viikonloppuun tultaessa on helteen mahdollisuus on aika pieni, mutta poutaista kesäsäätä on tiedossa.