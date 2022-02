Johannes Hösflot Kläbolla iso haaste olympialaisissa: "Kassi täynnä leipää"

– On olemassa paljon ruokia, joita en voi syödä. Tajusimme sen vuosia sitten, joten tämän asian hallinta on ollut osa dieettiäni jo ainakin 6-7 vuoden ajan, Kläbo kommentoi virallisella olympiasivustolla.

– Kotona tämä ei ole ongelma, sillä tiedän mitä syödä, ja minulla on rutiinini. Matkustaminen on kuitenkin ikävintä, sillä minulla voi olla vaikeuksia löytää syömistä.

Maastohiihtäjien energiankulutus on valtavaa, minkä takia Kläbo muun muassa ottaa paljon kotona leivottua gluteenitonta leipää mukaansa kisamatkoille.

– Kun matkustan, minulla on yksi kassi varusteilleni ja sitten toinen kassi täynnä leipää.

– Leipä on todella tärkeätä minulle. Minulle tulisi vatsavaivoja, jos en ottaisi sitä mukaan, joten tarvitsen sitä, Kläbo selvittää.

Leipä ovat yleensä Kläbon isoäidin tekemää, mutta Pekingiin matkannut satsi on Kläbon isän Oslossa leipomasta erästä. Leivät pakastettiin Kiinaan saapumisen jälkeen.

– Se ei ollut niin hyvää kuin isoäitini leipoma. Sen leivontaan on käytetty paljon rakkautta. Mutta on (isän tekemä) leipä ihan hyvää, ja sen on antanut minulle jo kaksi mitalia, joten en voi valittaa, Kläbo summasi.