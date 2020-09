Joe Biden tapasi selkään ammutun miehen perhettä – "Meidän on selvitettävä asiat, tuotava ihmiset yhteen"

Kenoshassa on ollut osin väkivaltaisiksi mellakoiksi kääntyneitä protesteja sen jälkeen kun poliisi ampui reilu viikko sitten Jacob Blakea selkään. Blake jäi eloon, mutta on halvaantunut.

Biden ei ole kaikille tervetullut

– Olen sanonut, että he ovat tervetulleita Kenoshaan minä tahansa muuna aikana. Mutta nyt tilanne täällä on hauras. Ja meidän on yhteisönä nyt pantava energiamme parantumiseen ja yksityiskohtaiseen keskusteluun toistemme kanssa tavalla, joka on mahdollista vain täällä asuville, Davis perusteli uutiskanava CNN:n mukaan.