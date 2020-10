Jimi loukkasi itsensä pahasti urheilupuistossa Oulussa – äiti haluaa löytää poikaansa auttaneet pienet sankarit: "Hän oli yltä päätä veressä"

Jimi, 13, oli sopinut ystäviensä kanssa, että he menevät koulun jälkeen skuuttailemaan Hovisuon urheilupuistoon.

Tapahtumapaikalla odotti verinen näky

Näky on edelleenkin hurja, sillä Jimin kasvot ja etenkin suun alue on edelleen kovin turvoksissa. Syöminen on hankala.