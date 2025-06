Jesse Puljujärvestä tuli ratkaisija – jylhää puhetta suomalaisesta

Jesse Puljujärvi on noussut avaintekijäksi Charlotte Checkersin AHL-mestaruusjahdissa.

Puljujärvi johdatti joukkueensa Calder Cupin loppuottelusarjaan voittomaalillaan neljännessä konferenssifinaalissa Laval Rocketia vastaan.

– Se oli epätodellista. En ole tuntenut vastaavaa montaakaan kertaa. Se oli hauskaa, Puljujärvi kommentoi seuran verkkosivuilla.

Nyt NHL:n Florida Panthersin farmiseura odottelee finaalivastustajaansa parista Texas Stars–Abbotsford Canucks (tilanne 1–3).

Puljujärvi on ollut muutenkin esillä. Hän on Checkersin toiseksi paras tehomies kevään pudotuspeleissä (12 ottelua, 2+6=8).

Onnistumiset ovat olleet tervetulleita, sillä Puljujärven uran viime vuodet ovat olleet erittäin rikkonaisia. Kesällä 2023 suoritetun lonkkaleikkauksen jälkeen laituri on pelannut kaikkiaan neljässä seurassa NHL:n ja AHL:n puolella.

Checkersin päävalmentajan Geordie Kinnearin mukaan Puljujärvi pursuaa iloa.

– Hän pitää hauskaa. Hän on kaveri, joka on tullut NHL:stä ja yrittänyt löytää kotia. Olen ylpeä hänestä. Kun seuraan häntä joukkuekaverien keskuudessa tai harjoituksissa, hän on hyvin keskittynyt päivittäisiin rutiineihinsa ja valmistautumiseensa, mutta hauskuus on ollut iso osa hänen menestystään, Kinnear toteaa.

– Olen niin iloinen, että hän onnistui maalinteossa. Ja iloitsen sitä koko ryhmän puolesta, mutta erityisesti hänen puolestaan, että heillä on hauskaa.

Puljujärvi pysyy kevätvireestään vaatimattomalla linjalla.

– Yritän tehdä kaiken hyvin jokaisessa ottelussa ja auttaa joukkuetta. Oloni on hyvä, ja toivon, että pystymme jatkamaan tästä ja parantamaan hieman joka ottelussa.

AHL:n finaalisarja käynnistyy 13. kesäkuuta. Puljujärven lisäksi Checkersissä pelaa suomalaismaalivahti Kaapo Kähkönen, joka on torjunut pudotuspelit loistavilla tilastoilla.