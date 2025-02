Jesse Puljujärvi passitettiin AHL:ään Wilkes-Barre/Scrantoniin.

Puljujärvi on istunut Pittsburghin NHL-remmin viimeisimmät ottelut sivussa pelaavasta kokoonpanosta. Hän pelasi edellisen kerran NHL:ssä 30. tammikuuta Utahia vastaan. Nyt kausi jatkuu farmin puolella.

26-vuotiaan suomalaishyökkääjän kausi on ollut haastava. Hän on saalistanut 26 NHL-ottelussa pisteet 3+6=9. AHL:n puolella kolmessa ottelussa on syntynyt yhtä monta tehopistettä.