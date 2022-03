Jesperi Kotkaniemelle valmistellaan miljoonien jättisopimusta NHL:ssä

Pisin mahdollinen sopimus

Kotkaniemi on pelannut tällä kaudella 55 ottelua tehopistein 11+12, joten ainakaan vielä ei voida puhua mistään supertähdestä liigan tai joukkueen mittakaavassa. Kotkaniemi on kuitenkin vielä nuori, ja ilmeisesti Carolina näkee hänessä hyvää potentiaalia kasvaa loistavaksi pelaajaksi, koska kahdeksan vuoden sopimus on pisin mitä NHL:ssä on mahdollista tehdä.