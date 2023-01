Jen piti sukupuolenjulkistusjuhlat – unohti yhden hyvin oleellisen asian poikaystävästään!

Raskaana oleva Jen Cowan, 23, on saanut osakseen TikTok-julkisuutta sen jälkeen, kun hän yllätti poikaystävänsä Baileyn paljastamalla tälle heidän lapsensa sukupuolen värikonfeteilla. Somehuomiota tuonut käänne oli se, että nainen oli unohtanut kumppaninsa olevan värisokea! Näin ollen konfettien väri ei paljastanut tulevalle isälle yhtään mitään.

Konfettien väri ei paljastanut isälle mitään

Silloin Jen hoksasi unohtaneensa, että Bailey oli värisokea. Hänen on vaikea erottaa mitään värejä toisistaan. Niinpä hän ei pystynyt päättelemään, minkä värisiä konfetteja ilmoille oli lentänyt. Jenin oli pakko kertoa asia suullisesti.

Jen julkaisi videon hämmentävästä hetkestä TikTokissa 7. tammikuuta. Sitä on katsottu siellä tähän mennessä yli kaksi ja puoli miljoonaa kertaa.

Niin arkipäiväinen asia pariskunnalle

Ison-Britannian Essexistä kotoisin oleva Jen kertoo, että he ovat vitsailleet tapahtuneesta paljon. He kertovat olevansa yllättyneitä myös siitä, miten paljon huomiota sen myötä he ovat sosiaalisessa mediassa saaneet.