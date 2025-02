Jehovan todistajat kertovat Janne Katajalle tiukasta veriopistaan: "Se ei ole luonnollista"

Janne Kataja tapaa Jehovan todistajia Janne Katajan Uskoisitko? -sarjan toisessa jaksossa.

Janne Katajan Uskoisitko? -ohjelman toisessa jaksossa Janne Kataja tutustuu Jehovan todistajien oppeihin.

Jehovan todistajat eivät esimerkiksi saa vastaanottaa verensiirtoa, koska Raamatussa käsketään karttamaan verta. Kataja pohtii asiaa yhdessä Jehovan todistajien kanssa.

– Yksi iso asia, joka erottaa teidät monesta muusta on verioppi. Olette ainoa uskonnon yhdyskunta, joka on ottanut sen niin konkreettiseksi, ettei esimerkiksi verensiirtoa saa tehdä, minkä vuoksi jäseniä on kuollutkin, Kataja tuumii.

– Luoja on tehnyt ihmisen ja se tietää, miten kroppa toimii parhaiten. Jos Luojan ohjekirjassa läpi Raamatun toistuu se, että "karttakaa verta", niin se varmasti on tärkeä ohje, pohtii Jehovan todistajien käännösosastolla työskentelevä Henrik.

– Mitä riskejä siihen liittyy niin paljon, että ne ovat pahempia kuin hyödyt, Kataja kysyy.

– Jokaisen ihmisen veri on omaa. On lääketieteellinen tosiasia, että jos sinuun laitetaan jonkun toisen ihmisen verta, niin kroppasi alkaa taistelemaan sitä vastaan. Se ei ole luonnollista eikä hyvä asia, Henrik sanoo.

Jehovan todistajat suhtautuvat myös lasten verensiirtoihin vastaavasti.

– Toivomme, että myös lapsiamme hoidetaan vakaumuksemme mukaisesti, ja yleensä näin onkin, Jehovan todistajien tiedottaja Jukka Palonen kertoo jaksossa.