Jättivertailu paljastaa suomalaisten paheet ja hyveet liikenteessä: "Ampuvat monella mittarilla eurooppalaisen keskiarvon ohi"

Tutkimuksessa selvitettiin liikennekäyttäytymistä yhteensä 39 eri maassa, joista 22 on Euroopassa.

Ylinopeus on tapa

– Liiallisen nopeuden seuraukset näkyvät Suomessa tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa, joista noin 40 prosentissa on taustalla ylinopeus tai liian suuri tilannenopeus, Pakarinen arvioi.

Väsyneenä ja kännykän kanssa

Lähes puolet (46 prosenttia) suomalaiskuljettajista on viimeisen 30 päivän aikana puhunut ajaessaan kännykkään niin, että puhelinta on pidetty kädessä. Osuus on 20 prosenttiyksikköä vastaajamaiden keskiarvoa enemmän.