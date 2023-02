Järjestö: Isis surmasi ainakin 11 iskussaan Syyrian keskiosissa

Syrian Observatory for Human Rights ilmoitti, että äärijärjestö Isisin ryhmä hyökkäsi maaseudulla lauantaina noin 75 ihmisen kimppuun.

Isis on myös aiemmin tehnyt iskuja maaseudulla tryffeleitä keräävien ryhmiin Syyriassa. Uhreja on joko surmattu tai siepattu. Menetettyään hallinnassaan olleet alueet Isis on kohdentanut iskunsa pääosin siviileihin.