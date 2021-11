Järjestö huolissaan vaikeista avioeroista ja ammattilaisten osaamisvajeista: Tunnistamatta jäävät riskierot voivat pahimmillaan johtaa perhesurmiin

”Ammattilaisten osaamisessa puutteita”

– Oleellista on tunnistaa ne erotilanteet, joihin liittyy riskejä siitä, että ero kärjistyy ja lapsen etu hukkuu aikuisten tarpeiden ja vaatimusten alle. Riskinarviointi tulee tehdä moniammatillisesti ja lapsen näkökulmasta, ja siinä on huomioitava lapsen ja vanhemman turvallisuus. Tällä hetkellä ammattilaisten osaamisessa on tässä kohtaa puutteita eikä välineitä riskitekijöiden tunnistamiseen ole ollut tarpeeksi saatavilla, Vaitomaa sanoo.