Järisyttävä näky! Räjähteillä vankilaan hyökänneet tekivät suuria tuhoja – 1800 vankia karkasi Nigeriassa

Owerrin vankilasta eteläisessä Imon osavaltiossa karkasi suuren hyökkäyksen seurauksena yli 1800 vankia. Poliisi epäilee hyökkäysten takana olevan separatistiryhmä IPOB, jolla on ollut jännitteitä maan keskushallinnon kanssa. Ryhmä kieltää kuitenkin syytteet.

Hyökkäys aiheutti vankila-alueella laajaa tuhoa. Autoja on esimerkiksi poltettu ja vankilan seinässä on jälkiä hyökkäyksestä. Myös polisiiautoja on täysin tuhoutuneena hyökkäyksen seurauksena.