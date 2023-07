Jari Sillanpää kertoo Kesäterassi-ohjelmassa, miten päätyi aikoinaan käyttämään huumeita Bangkokissa

– Silloin ei ole aikaa leikkiä tällaisten asioiden kanssa. Olen kuullut, että moni on ollut sitä mieltä, että itse ei voi tällaista päätöstä tehdä. Ja metamfetamiini on todella raskas aine ja siitä on todella vaikea päästä. Se on totta, mutta olen huomannut, että siitä on vaikeampi päästä henkisesti kuin fyysisesti. Nostan rintaa, kun olen ollut jo vuoden polttamatta tupakkaakin.