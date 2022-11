Jari-Matti Latvala niputtaa Toyotan ongelmakohdat – kolmeen ralliin kova tavoite: "Niihin pitää löytää lääkkeet"

– Kun lähdimme kauteen, olimme keskittyneet siihen, että meillä on auto, joka toimii ja on luotettava. Se kyllä kantoi hedelmää. Ensimmäiset puoli vuotta olimme todella vahvoja, Latvala niputtaa MTV Urheilulle.

– Hyundailla oli paljon enemmän tekniikkamurheita auton kanssa. Toisella puolella Hyundai tuli vahvasti ja he saivat Viron rallin jälkeen selkeästi enemmän suorituskykyä autoon, minkä myötä he haastoivat meitä tosissaan.

Hyundai pääsi kehittämään täksi kaudeksi MM-sarjaan tullutta Rally1-autoaan huomattavasti kilpailijoitaan jäljessä. Nyt korealaisvalmistaja on selättänyt autonsa pahimmat ongelmat, joten vuodesta 2023 on luvassa entistä tasaisempi taisto.

– Ensi vuodesta tulee varmasti tiukempi. Hyundai on päässyt vauhdillisesti niin paljon parempaan asemaan. Tiukkaa taistoa on luvassa, se on satavarma.