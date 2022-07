Jari-Matti Latvala avaa, miksi Toyota ei tee minkäänlaisia tallimääräyksiä – "He tietävät tilanteen"

Walesilainen on jäämässä taas nuoren virkaveljensä jalkoihin. Evans antoi syystäkin kehut suomalaiskuskille.

– Onhan se vaikeaa, mutta tilanne on nyt vain tämä. Olemme ajaneet hyvin, mutta ehkä emme ole ottaneet tarpeeksi riskejä. On vaikea sanoa, olenko omilla rajoillani. Aina on riskielementti olemassa, jonka voi lisätä ajamiseen, mutta se voi maksaa liikaa.