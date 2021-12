Jari Aarnio jakaa Helsingin vankilassa osaston Suomen tunnetuimpien rikollisten kanssa: "Yhteisiä aiheita on vähän".

Hälytys vankilaan

Puhelin kangaskassissa

Muutossa Aarnion apuna oli kolme muuta henkilöä. He liikkuivat Aarnion mukaan kolmella eri autolla. Muuttotavaroita kuljetettiin kaikissa autoissa ja peräkärryissä.

Muistikuvat vaihtelivat

Helsingin vankilan henkilökunta testasi Aarnion käyttämää puhelinta ja nilkkapantaa miehen kuulemisen jälkeen. He sijoittivat puhelimen teräsväliseinällä varustetun pakettiauton tavaratilassa olevaan varustelaatikkoon. Puhelin pysyi koko testin ajan yhteydessä nilkkapantaan.

Yhteys katkesi väestötiloissa

– Järjestysrikkomuksen syy on inhimillinen erehdys. Rike on laadultaan sellainen, että poistumislupaa on noudatettu lomasuunnitelman mukaisesti, eikä Aarnio ole poikennut reitiltä, hänen valituksessaan todettiin.