Jannika B palasi vauvakuplasta keikkalavoille – ”Lavalla tunsin pitkästä aikaa itseni itsekseni”

Artistin edellisestä keikasta on myös vierähtänyt kolme vuotta aikaa. Tauko johtui osin koronasta mutta myös siitä, että hän perusti puolisonsa Toni Wirtasen kanssa perheen. Parilla on nykyisin kaksi lasta.

– Taas pääsee kiinni omaan työhön. Tuohon vauvakuplaan helposti uppoutuu, vaikka olenkin tehnyt uutta musiikkia. Keikkailu on oma maailmansa ja tämän meidän työn hedelmä. Tuolla lavalla tunsin pitkästä aikaa itseni itsekseni.

Koronavuosi on ollut raskas monille artisteille, mutta Jannika kuvailee sen tehneen hänelle todella hyvää. Tauko antoi aikaa hengähtää ja ajatella asioita.

– Sai miettiä, mikä musiikin tekemisessä on itselle tärkeää. Ala on sellainen, että lähtee helposti sellaiseen kilpajuoksuun. En ole koskaan aloittanut musiikin tekemistä ollakseni listaykkönen. Ydin on taas löytynyt tekemiseen.