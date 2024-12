Janni Hussi ja Joel Harkimo olivat vieraina MTV:n Valmiina Linnan juhliin -lähetyksessä.

Rallikartturi ja juontaja Janni Hussi ja hänen puolisonsa Joel Harkimo tulevat olemaan kahdeksan kuukautta erillään. Syynä on Harkimon maailmanympäryspurjehdus.

Harkimo on treenannut nyt jo yli vuoden Golden Globe Race -purjehduskilpailua varten. Kilpailu alkaa syyskuussa 2026 Ranskasta Atlantin-rannikolta.

Valmistaudu Linnan juhliin ja seuraa juhlahumua erikoislähetyksissä Klo 17–19 Valmiina Linnan juhliin -erikoislähetys Katri Utulan ja Katja Lintusen juontamana. Klo 19–22 Juhlatunnelmaa ja mielenkiintoisia vieraita suorana Presidentinlinnasta. Lähetyksiä voi seurata suorana MTV Uutisten verkkosivuilla ja Katsomossa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Golden Globe Race on järjestetty historian saatossa kolme kertaa. Siihen on osallistunut 43 kilpailijaa, joista yhdeksän on tullut maaliin.

Kilpailussa tavoite on purjehtia yksin maailman ympäri käyttämättä hyödyksi moderneinta teknologiaa. Gps-laitteita ei voi käyttää, vaan navigointi merillä tehdään sekstantilla ja paperikartalla.

Kaksikko voi pitää purjehduksen aikana yhteyttä vain radiolla.

– Pitää hankkia Jannille joku radio, Harkimo naurahtaa MTV:n Valmiina Linnan juhliin -lähetyksessä.

Hussi pitää vain hyvänä asiana Harkimon tapaa tavoitella unelmiaan.

– Tämä on niin lyhyt visiitti meillä maapallolla, että pitää tehdä asioita mitkä tekevät onnelliseksi ja mitkä tuntuvat hyvältä, Hussi kuvailee.

– Ei poikittaista sanaakaan, sinne vaan, hän jatkaa.

Hussi toimii ensi kaudella rallin Historic-sarjassa Jari-Matti Latvalan kartturina.

– Olisihan se minulta kaksinaismoralistista, että minä istun kahtasataa puiden välissä ja sanoisin, että ei saa lähteä purjehtimaan, Hussi toteaa.

Harkimo myöntää, että hänellä oli totuttelemista Hussin uraan kartturina. Hän myöntää jännittävänsä edelleen Hussin puolesta.

– Tiedän, että häntä ei pelota, niin olisi hölmöä että minua pelottaa, vaikka minua vähän pelottaakin, hän naurahtaa.