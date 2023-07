Jaksaisitko nämä testit? Erotuomari Lina Lehtovaara raastavan rääkin läpi MM-kisoihin

Lehtovaara pääsee perjantaiaamuna harvinaiseen joukkoon, sillä naisten MM-turnauksessa ovat toimineet tuomarin tehtävissä ainoastaan Katriina Elovirta (2003 MM-kisat) ja vuoden 2011 MM-kisoissa Kirsi Heikkinen yhdessä avustavien erotuomarien Tonja Weckströmin ja Anu Jokelan kanssa.

42-vuotias Lehtovaara on aiemmin tuominnut urallaan muun muassa naisten Mestarien liigan finaalissa kaudella 2021-2022 ja vuonna 2022 EM-kisoissa, jossa hän tuomitsi kaksi alkulohkon ottelua ja oli neljäntenä erotuomarina yhdessä puolivälierässä ja yhdessä välierässä. MM-kisoihin pääsemiseen on vaadittu kovien juoksutestien läpäiseminen.

Ensimmäisessä testissä juostaan kuusi kertaa 40 metrin spurtti. Jokaisen välissä on maksimissaan minuutin tauko, ja tuomaritestattavan tulee sinä aikana kävellä takaisin lähtöpaikalle. Kansainvälisen tason vaatimustulos on naisilla korkeintaan 6,4 sekuntia per suoritus.

Mikäli tuomari kaatuu tai kompastuu, saa hän ylimääräisen yrityksen. Sama on luvassa myös siinä kohtaa, mikäli yksi kuudesta testistä on epäonnistunut. Jos tuomari epäonnistuu kahdessa suorituksessa, silloin testi on hylätty.

Toisena on luvassa intervallitesti, jossa juostaan 40 kertaa 75 metriä ja jokaisen juoksun välissä on 25 sekuntia kävelyä. Yhteensä matkaa kertyy neljä kilometriä tai kymmenen kierrosta yleisurheiluradalla. 75 metrin juoksupätkiin saa käyttää aikaa korkeintaan 17 sekuntia. Kävelyn kohdalla maksimiaika on 20 sekuntia kansainvälisen tason tuomareilla.