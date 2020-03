Jäitkö koronan takia ulkomaille? – Hallitus tukee kotiutuslentoja neljällä miljoonalla eurolla

Ensisijainen vaihtoehto kotiinpaluulle ovat edelleen kaupalliset lentoyhteydet, joita on vielä saatavilla monista maista. Matkailijoiden kotiutuksella ei arvioida olevan suuria taloudellisia lisävaikutuksia lentojen järjestämisen lisäksi.

– Sen sijaan ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten paluulla voi olla vaikutuksia sekä valtion että kuntien talouteen. Niitä on vaikea arvioida samoin kuin taloudellisten vaikutusten määrää, periaatepäätöksessä todetaan.

On oletettavaa, että palaajien joukossa on sellaisia ulkosuomalaisia, joilla ei ole Suomessa kotipaikkaa, asuntoa, toimeentuloa eikä sosiaaliturvaa.

– Toisaalta otettava huomioon, että kustannuksia aiheutuu myös siitä jos Suomen kansalaisia jää hädänalaiseen asemaan ulkomailla. Päätöksen tarkoituksena on suojella väestön terveyttä ja turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Matkustajilta perittäisiin maksu

Kaupalliset lennot, matkailijoiden ohjaaminen niihin sekä yhteistyö lentoyhtiöiden kanssa on ollut ensisijainen keino kotiinpaluun mahdollistamiseksi. Myös kaupalliset lennot ovat vaatineet viranomaisapua, muun muassa tiedonkulun turvaamista eri osapuolten välillä.

Periaatepäätöksen mukaan toistaiseksi on voitu toimia kaupallisella pohjalla, mutta on kohteita, joista kotiuttamisen järjestäminen on vaikeampaa sen takia, että lentoyhtiöitä ei voida velvoittaa tekemään kannattamattomia lentoja. Koneet lentävät menosuuntaan tyhjinä, ja paluulennoille voi jäädä tyhjiä paikkoja.