Jade Nyström juhlistaa nimenmuutostaan – luovutti vastuun nimen valitsemisesta vanhemmilleen

Jade Nyström vie Veitolan korkeushyppytreeneihin ja kertoo millaisia ikävyyksiä on kohdannut vuosien varrella. He pohtivat naiseutta ja juhlistavat Jaden nimenmuutosta.

Jaksossa Nyström on juuri saanut tietää, että hänen nimenmuutos on mennyt läpi ja hänen nimensä on nyt virallinen. Veitola kysyy, mikä merkitys tällä on Nyströmille.