Jaana Pelkonen on kokoomuksen kuntavaaliehdokas.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja entinen kaupunginvaltuutettu, juontaja Jaana Pelkonen palaa politiikkaan.

Pelkonen on Helsingin kokoomuksen kuntavaaliehdokas.

Pelkonen toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2011–2023.

Viime vuoden presidentinvaaleissa Pelkonen tuki Pekka Haavistoa (vihr.) ja toimi häntä tukeneen valtuuskunnan puheenjohtajana.

Poliittisen uransa lisäksi Pelkonen on tunnettu juontajana muun muassa Euroviisuista ja The Voice of Finland -ohjelmasta.

Kuntavaalit järjestetään 13. huhtikuuta.