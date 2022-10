Jääkiekon SM-liigasta maailmalle ponnistanut NHL-ykkösvaraus avasi maalitilinsä upealla laukauksella – kuittasi osumansa jälkeen vastustajalle viileästi

Slafkovský tuuletti maaliaan päin Brownin naamaa ja haistatti hänelle perään pitkät. Tulokas on parantanut otteitaan jokaiseen otteluun, joka on vaimentanut ennusteita siitä, että hyökkääjä jatkaisi kauttaan Montréalin farmijoukkueessa Laval Rocketissa. Katso tilanne alta:

Varsin kokematon Canadiens on aloittanut kautensa odotuksiin nähden pirteästi. Viidestä ottelustaan se on voittanut kolme, eikä ole hävinnyt kotonaan kertaakaan. Coyotesin lisäksi Montréalissa on joutunut nöyrtymään yksi mestarisuosikeista Toronto Maple leafs sekä kivenkova Pittsburgh Penguins.