Jääkiekon maailmanmestari ajautui karmeaan tilanteeseen – pelikaverit miljoonavelkojen perijöinä, vuosien vankeus uhkaa

Velkaa periviä tahoja on yhteensä 37. Mukana on Sykoran entisiä pelikavereita, kuten edelleen Tshekin maajoukkueessa vaikuttava taiturimainen Roman Cervenka .

Oikeusprosessi on parhaillaan kesken. Sykora on väittänyt, että häntä itseään on huijattu. Tshekkikiekkoilija kertoi myös, että fyysisessä muodossa olevaa kultaa on varastettu hänen kassakaapistaan miljoonien edestä.