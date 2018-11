Ivan Puopolon kolumni: Kun sä oikein yrität, voit olla keskiverto

On selvää, että hitsaaja on parempi hitsaamaan kuin kampaaja. Mutta jos hitsaajaa verrataan toisiin hitsaajiin, on käytännössä jokainen keskitasoa.

Minunhan piti olla hyvä!

Jokainen on hyvä jossain vain siinä tapauksessa, että laajennetaan vertailu mielettömäksi. Esimerkiksi jokainen suomalainen on hyvä suomen kielessä, jos verrataan kiinalaisiin. Mutta mitä järkeä on verrata kykyjään johonkin, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä? Se on kuin jalkapallo-ottelu puita vastaan.