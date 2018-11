Itsemurhan tehneitä muistettiin – Kynttilätapahtumia eri puolilla Suomea

– Kyllä se lähes 800 ihmistä on liikaa. Se, että ihminen päätyy sellaiseen ratkaisuun, että ottaa hengen itseltään, se on jotenkin aika iso kertomus huutomerkillä tästä yhteiskunnasta, sanoo Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.

"Ihmisiä ei saa jättää yksin"

– Ainut neuvo on minusta se, että kun yksi on poissa, kipu on ihan valtavan suuri. Ainut apu on varmaan se, että löytyy niitä jakamisen pinta-aloja, toisia ihmisiä, joiden kanssa se arki valloittaa elämän uudelleen, toteaa Sydänmaanlakka.