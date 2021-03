Itämeritutkijan verkkoihin tarttui jättisilakoita Helsingin edustalla – saalis kiinnostaa Ruotsissa ja Norjassa asti

Ruotsalaistutkijat pyysivät näytteitä

– Se olisi mielenkiintoista, koska yleensä on ajateltu, että Itämeren silakka on enemmän tai vähemmän samaa populaatiota. Voi olla, että isotkin silakat ovat samaa populaatiota kuin pienet. Ne ovat vain nopeasti kasvavia yksilöitä, pohtii Knuuttila.

Kalastus ja kalan syönti lisää suojeluintoa

– Itämeren suojelussa puhutaan monesti siitä, että meillä on kiire. Toisaalta me mun mielestä ei saada koskaan tehdä temppuja, joita emme pysty pitämään yllä. Yksi temppu, jonka voi pitää yllä on se, että pyydystää ja syö hyvää kalaa. Tai edes syö hyvää kalaa. Se on osa sitä, mikä tuo koko suojelumotivaation, että me käytetään ja hyödynnetään ja nautitaan siitä merestä, jolloin sen hyvä tila on meille tärkeää, painottaa erikoistutkija Antti Iho Luonnonvarakeskuksesta (Luke).