Itämeren kansallispuistot ovat merihädässä (1)

Äänekäs lokkikolmikko piinaa Tammisaaren saariston taivaalla liihottavaa merikotkaa. Lokit hyökkivät suurta, tummaa lintua kohti vuorotellen eri suunnista ja pitävät mennessään niin kovaa meteliä, että se kuuluu hiljaa puksuttavan veneen moottorin äänen yli. Merikotka yrittää pujotella lintujen välissä, mutta kun hyökkääjiä tulee kolmesta suunnasta, osumia on lähes mahdotonta väistää.

Onko merikotkalla suussaan houkutteleva saalis, jota lokit yrittävät havitella, vai mikä niitä niin kovasti kiehtoo?

– Se on niille vihollinen. Haluavat päästä siitä eroon, sanoo veneen kapteeni Matti Piirainen katsellessaan kiistelyä kiikareilla.

Piirainen on tottunut monenlaisiin kysymyksiin veneensä matkustajanpenkiltä. Hän on kuljettanut turisteja tutustumaan Tammisaaren saaristoon ja siellä sijaitsevaan kansallispuistoon vuosien ajan. Tulijoita on, kuten Suomen kansallispuistoihin yleensäkin. Kansallispuistojen kokonaiskäyntimäärä nousi viime vuonna taas uuteen ennätykseen, 3,22 miljoonaan.



Kotimaa kiinnosti jo ennen koronaa



Kansallispuistot perustettiin aikanaan sekä suojelemaan luontoa että tarjoamaan virkistyspaikkoja kansalaisille. Varsinkin koronavirusrajoitusten aikana luontokohteiden arvo on tullut selkeästi esiin.

Trendi ei kuitenkaan ole vain koronaviruksen aiheuttamaa. Ennen Piiraisen kyytiläisistä reilusti yli puolet oli ulkomaisia matkailijoita, mutta viime vuonna noin kolme neljäsosaa asiakkaista oli suomalaisia.

– Monet sanovat esimerkiksi kiertävänsä kaikki Suomen kansallispuistot ja että listalta puuttuvat enää vain vesistökansallispuistot.

Se, että vesistökansallispuistot jäävät listan viimeisiksi, ei ole ihme. Moniin vesistöissä sijaitseviin kansallispuistoihin pääsy on vaivalloisempaa kuin niihin, joissa reiteille pääsee suoraan parkkipaikalta tai saareen siltaa pitkin.

Merialueilla olevat kansallispuistot ovat Suomessa Tammisaaren saariston lisäksi Perämeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Itäinen Suomenlahti. Sisämaassa leimallisesti saaristokansallispuistoja ovat Päijänne sekä Saimaalla sijaitsevat Kolovesi ja Linnansaari.

Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola painottaa, että kansallispuistojen saavutettavuudesta huolehtiminen on sekä virkistys- että suojelukäytön kannalta tärkeää. Pitkospuilla, tulipaikoilla ja satamilla liikenne voidaan ohjata paikkoihin, jotka käyttöä kestävät.



Merikotka on suojelun menestystarina



Kansallispuiston suurimmalla saarella Älgössä, kalastajatila Rödjanilta lähtevällä luontopolulla rantapuusta lehahtaa merikotka. Lintu ei todellakaan kavahda kulkijoita vaan levittää siipensä vasta, kun ihmiset tulevat lähes kohdalle.

Merialueiden suojelulla on jo ollut merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Esimerkiksi juuri merikotka viihtyy nykyään Tammisaaren saaristossa mainiosti – mitä nyt lokeista on satunnaista kiusaa.

Piirainen muistuttaa, että vielä 1960-luvulla merikotkan kohtalo näytti surkealta. Ampumisten lisäksi ympäristömyrkyt heikensivät munankuoria niin, ettei jälkikasvua tullut.

– Sitten tuotiin sian ja naudan ruhoja, jotka eivät ihmisille kelvanneet, ja saatiin merikotka talvehtimaan saaristossa. Nyt kanta on jo elinvoimainen, Piirainen sanoo.

Kanta todella on piristynyt: viime vuonna poikasia syntyi WWF:n merikotkatyöryhmän laskujen mukaan ennätysmäärä, yli 550. Veistolan mukaan suojelualueilla on ollut merikotkalle valtava merkitys.

Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen pitää merikotkan menestyksen keskeisimpinä tekijöinä pitkällistä suojelutyötä, kuten talviruokintaa, sekä ympäristömyrkkypitoisuuksien pienenemistä. Myös pesimissaarten rauhoittamista hän pitää tärkeänä niin merikotkille kuin muillekin lintulajeille.

Esimerkiksi kalojen kutualueet ovat tärkeitä myös kaloja syöville linnuille, joiden kanta taas on riippuvainen rauhallisista pesimispaikoista. Vaikka monella lajilla menee edelleen huonosti, Veistolan mukaan ilman vesistökansallispuistoja tilanne olisi vieläkin huonompi.



Uhkat piirittivät Itämerta



Veistola painottaa, että kaikista suurin vaara tulee ulkopuolelta. Ravinnekuorma mantereelta uhkaa kasvaa, eikä ilmastonmuutos auta tilannetta lainkaan.

– Vesiensuojelussa pitää juosta kovempaa, jotta pysyttäisiin edes paikallaan.

Toimeen on ryhdyttävä kiireen vilkkaa – eikä vain kansallispuistojen vaan koko Itämeren vuoksi. Jo venerantojen ruoppauksilla on rehevöittävä vaikutus, mutta vielä isompi ongelma on se, että sinivalkoisen Suomen valkoisuus alkaa etelässä hävitä. Kun lunta ei ole, talvisateet vetävät ravinteita pelloilta mereen, Itämereen valuu makeaa vettä ja lämpeneminen suosii sinilevää ja muita kasvustoja.

Veistolan mukaan Itämeri on tulevaisuuden uhkien piirittämä, mutta toisin kuin jotkut ruotsalaiset tutkijat sanovat, ei vielä takalukossa. Takalukolla hän viittaa tilanteeseen, jossa sisäisen kuormituksen kierre on jo liian pitkällä.

– Itäinen Suomenlahti osoittaa, että kun toimeen tartutaan, tulostakin voi tulla. Itämeri on toivon tarina, vaikka voikin viedä sata vuotta, että se saadaan kuntoon.

Tanninenkin sanoo, että lumettomat talvet tekevät vesiensuojelusta vielä aiempaakin vaikeampaa. Jos Itämeri pilaantuu, suojellut luontoarvot menetetään. Silloin huoli merikotkastakin herää uudelleen.