Italialaisten keräämä data paljastaa koronaviruksen vaarallisuuden riskiryhmille: Yli 99 prosentilla kuolleista oli perussairauksia

Italiassa on todettu jo yli 31 000 koronatapausta. Maassa koronaan on kuollut jo kolmisen tuhatta ihmistä. Tutkimusten perusteella lähes puolella Italiassa koronaan kuolleista oli kolme tai useampiakin perussairauksia. 75 prosentilla tautiin kuolleista potilaista oli korkea verenpaine, noin kolmasosalla diabetes ja kolmanneksella sydänsairaus.

Italiassa koronaan kuolleiden ihmisten keski-ikä on ollut hyvin korkea, lähes 80-vuotta. Tiistaihin mennessä korona oli vaatinut Italiassa 17 alle 50-vuotiaan hengen ja kaikissa tapauksissa sairastuneet olivat miehiä, joilla oli ennestään jokin vakava sairaus.

Italiassa tauti on surmannut prosentuaalisesti enemmän ihmisiä kuin muualla, mutta lukuun on voinut vaikuttaa myös se, kenelle korona-testejä on tehty.