Itä-Lapin venäläisopiskelijoiden syysloma alkoi kylmäävissä tunnelmissa – lukiot tiedottivat mahdollisista pakkovärväyksistä

Tieto ei muuttanut syyslomasuunnitelmia

Rajan läheisyydessä olevien Sallan ja Posion lukiot tiedottivat huhuista oppilailleen perjantaina iltapäivällä. Molemmissa lukioissa on suuri määrä venäläisopiskelijoita.

Posion lukion 40:stä opiskelijasta lähes puolet eli 18 on venäläisiä. Sallassa tänä syksynä aloittaneesta 30:stä uudesta opiskelijasta 21 on Venäjältä.

– Suurin osa oppilaistamme on kuitenkin alaikäisiä.

Kainuussa tutkitaan väitteitä

Koulussa on yritetty selvittää tämän jälkeen, voivatko tiedot pitää paikkansa.

– Olemme päivän aikana pyrkineet selvittämään asiaa, mutta syysloman vuoksi se on vaikeaa. Kaikki eivät ole tavoitettavissa, hän toteaa.

Jopa kodittomia viety värvättäväksi

Venäjällä on viime viikkoina värvätty miehiä Putinin ilmoittaman osittaisen liikekannallepanon nimissä. Osittainen iikekannallepano aloitettiin, koska Venäjän joukot ovat joutuneet alakynteen Ukrainassa aloittamassaan hyökkäyssodassa.

Mediatietojen mukaan armeijan värväyskeskuksiin on viety muun muassa kodittomia kaduilta sekä hädänalaisille ja asunnottomille suunnatuista avustuskeskuksista. Lisäksi palvelukseenastumismääräyksiä on jaettu poliisiasemilla henkilöillä, joita on pidätetty sodanvastaisissa mielenosoituksissa.