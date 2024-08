Israel on käyttänyt palestiinalaissiviilejä todellisina ihmiskilpinä sodassa: "Meidän elämämme ovat tärkeämpiä kuin heidän"

Gazassa taistelleet israelilaisveteraanit puhuvat, että teko on muodostunut 10 kuukautta kestäneen sodan aikana jo niin vahvaksi käytännöksi, että se on laajassa tiedossa myös Israelin armeijan ulkopuolella.

Sotarintamalta tietoja kerännyt israelilainen kansalaisjärjestö Breaking the Silence on kuullut erityisen raa’asta käytännöstä useilta Gazassa taistelleilta israelilaisveteraaneilta.

Miehet pidätetty vain raivausoperaatioiden ajaksi

The Guardianin mukaan nuoret palestiinalaismiehet on pidätyksen jälkeen puettu Israelin armeijan vaatteisiin ja miesten kädet on sidottu, ja vartaloihin on kiinnitetty kamera.