Israel iski YK:n kouluun Gazassa – mediat: Kymmeniä kuollut

Israelin asevoimat on kertonut iskeneensä YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n kouluun Gazassa. Asevoimien mukaan äärijärjestö Hamas olisi käyttänyt koulua tukikohtanaan.



Al-Jazeeran siteeraamien paikallisessa mediassa esitettyjen alustavien arvioiden mukaan iskussa on saanut surmansa ainakin kolmisenkymmentä ihmistä, minkä lisäksi useita on haavoittunut.



Haaretzin mukaan asevoimat sanoo pyrkineensä välttämään siviiliuhreja muun muassa täsmäaseiden avulla.



Koulu sijaitsi Nuseiratin pakolaisleirin lähellä Gazan kaistan keskiosassa. Kouluun ja sen alueelle oli kerääntynyt Haaretzin ja al-Jazeeran mukaan tuhansia pakolaisia.



Israel on lisäksi jatkanut ilmaiskujaan niin ikään kaistan keskivaiheilla sijaitsevaan Bureijin pakolaisleiriin, ja kuolonuhrien määrä alueella on al-Jazeeran mukaan noussut. Iskut ovat surmanneet vuorokauden sisällä ainakin 102 ihmistä.