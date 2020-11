Iso-Britannian Elokapina-ryhmä kehottaa kansalaisia jättämään lainat maksamatta

Extinction Rebellion, Suomessa Elokapina-nimellä tunnettu ryhmä, on kansainvälinen ympäristöliike, joka käyttää kansalaistottelemattomuutta aktivisminsa välineenä. Liike on järjestänyt erilaisia mielenosoituksia ja tempauksia, joilla on pyritty viestimään ihmisille ilmastokriisin vaikutuksista.