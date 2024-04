Isku kansainvälisen avustusjärjestön tiloihin Ukrainassa – toimisto tuhoutui täysin

Viisi loukkaantuneista on ihmisiä, jotka olivat Pokrovskissa, jossa sijaitsi myös täysin iskussa tuhoutunut Lääkärit ilman rajoja -järjestön toimisto. Filashkin kertoi myös, että Pokrovskin iskussa vaurioitui 17 taloa. Filashkinin kommenteista uutisoi muun muassa The Kiev Independent .

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) on arvioinut, että Venäjän keväällä tai kesällä alkavaksi odotettu seuraava suurempi hyökkäysoperaatio voisi sijoittua juuri Donetskin alueelle, missä sijaitsevat sekä Tshasiv Jar, Tonenke että Venäjän helmikuussa valtaama Avdijivkan kaupunki.