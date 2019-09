Isisin kauppaamat ja raiskaamat viruvat pakolaisleireillä, eikä ketään vaikuta kiinnostavan

– Minun kaltaisiani naisia on tuhansia. Meitä myytiin kuten eläimiä. He raiskasivat meitä. Heidän silmissään meillä ei ollut mitään arvoa.

"Unohtaminen on mahdotonta"



Suurin osa jesideistä on asunut Pohjois-Irakissa. He ovat etnisesti kurdeja, mutta toisin kuin monet kurdit, he harjoittavat uskontonaan jesidismiä.