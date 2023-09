Irina lähtee konserttisalikiertueelle vuosien tauon jälkeen: "Yleisölle voi tarjoilla erilaisen elämyksen"

Irinan ura alkoi eri kokoonpanoista 90-luvun lopulla, mutta todellinen läpimurto tapahtui vuonna 2004 julkaistun Vahva-albumin myötä, jonka monista kappaleista on tullut kestohittejä.

Hän kokee, että konserteissa yleisö on vahvemmin läsnä ja jutustelulle on enemmän tilaa. Konserttisalien intiimiys ja se, että yleisö istuu lähellä, on artistin mielestä mukavaa vaihtelua.