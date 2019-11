Intia kehitti maailman ensimmäisen miehille suunnatun ehkäisypistoksen – valmisteen tuloa markkinoille saa kuitenkin vielä odottaa, ja Fimean mukaan keksintöön liittyy pulmia

Ehkäisyvalmisteessa on kyse miehen siemenjohtimiin ruiskutettavasta polymeeristä, joka muodostaisi pitkäkestoisen mekaanisen suojan siemenjohtimiin. Intialaistutkijoiden mukaan tämä estäisi siittiösolujen etenemisen arviolta 13 vuoden ajaksi, minkä jälkeen valmisteen ehkäisyteho laskisi ja siemenjohtimet toimisivat jälleen normaalisti.

Hindustan Timesin mukaan pistosta on testattu jo menestyksekkäästi ja tällä hetkellä valmiste odottaa vain Intian valvovan lääkeviranomaisen hyväksyntää.

Tietokannat eivät tue väitettä ehkäisyn peruuttamisesta

– Mekaaninen estevaikutustapa tekisi ruiskeesta pikemminkin terveydenhuollon laitteen. Esimerkiksi naisen munanjohtimien tukkimiseen perustuvat sterilisaatiomenetelmät on luokiteltu lääkinnällisiksi laitteiksi, Mustalammi kertoo.

Lääketieteelliset tietokannat eivät Fimean tietojen mukaan tue väitettä, että valmisteen ehkäisevä vaikutus peruuntuisi yli 10 vuoden kuluttua ruiskeen antamisesta. Tätä ehkäisyn peruuttamista on tutkittu vasta koe-eläimillä.

Miesten hormonitoiminnan muokkaaminen vaikeampaa

– Miesten sukupuolihormonitoiminnan muokkaaminen raskauden ehkäisyä varten on osoittautunut huomattavasti hankalammaksi kuin naisten. Miesten kohdalla hormonaalisilla ehkäisyvalmisteilla on ollut kohtuuttomasti haittavaikutuksia, mutta naisten ehkäisyvalmisteissa haittavaikutukset on onnistuttu pienentämään siedettävälle tasolle, Mustalammi selventää.