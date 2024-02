IMF: Gazan talousnäkymät tuhottu

Gazassa talous on luonnollisesti pysähtynyt lähes täysin sodan alettua. IMF:n mukaan taloudellinen aktiivisuus loka-joulukuussa oli 80 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Länsirannalla pudotus vastaavana aikana on ollut 22 prosenttia. Tähän on vaikuttanut muun muassa se, että Israel on perunut noin 130 000 palestiinalaisten työlupaa, pystyttänyt runsaasti uusia tarkastuspisteitä ja pidättäytynyt maksamasta palestiinalaisille kuuluvia verotuloja.