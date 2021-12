Imatran bussikuskin tapon yrityksestä epäillään kolmea 15–16-vuotiasta – tutkinnanjohtajan mukaan väkivalta ollut "jopa silmitöntä"

Poliisi kertoo nuorien tehneen alueella ilkivaltaa. He olivat rikkomassa näyteikkunaa, kun linja-auton kuljettaja puuttui toimintaan.

15–16-vuotiaista nuorista kahden epäillään pääosin osallistuneen väkivallantekoon, kolmannen taas lähinnä kuvanneen tapahtumia. Poliisi katsoo kuitenkin tekoa kuvanneen nuoren myötävaikuttaneen toiminnallaan tapahtumiin. Poliisilla on tapahtuman videomateriaali hallussaan.

Tutkintaa johtavan rikoskomisario Matti Raivikon mukaan teossa käytetty välivalta on ollut rajua, jopa silmitöntä.

– Maassa makaavaa uhria on lyöty ja potkittu eri puolille vartaloa. Useat iskuista ovat kohdistuneet pään alueelle. Yhdellä epäillyistä on ollut puukko hallussaan, jolla hän on lyönyt uhria useita kertoja.