Iljettävän ongelman kanssa taistelleen Oliver Solbergin oli pakko keskeyttää – "Se on karsea olo siellä autossa"

Savu- tai höyryongelma jatkui läpi perjantai- ja lauantaipäivien, ja lopulta sunnuntaiaamuna Solbergin ja Edmondsonin olo oli niin huono, etteivät he voineet jatkaa kilpailua loppuun.

C Moren lähetyksessä asiantuntijana toimiva Jari Ketomaa pohti Solbergin keskeytyksen jälkeen, mistä ongelma voisi johtua.

– Onko se pakokaasua vai jotain sen tyylistä, huohotinhöyryä. Vaikuttaisi vähän siltä, ettei se välttämättä ole pakokaasua. Se tulee Hyundaissa siihen vasemman oven alalaitaan se höyry. Se on nähty, että se auto höyryää tosi paljon.

– Käytetäänkö siellä auton pohjarakenteissa hiilikuitu-hunajakennorakenteita, vähän samaa, mitä koko F1-auton monokokkiosa on. Jos sinne hiilikuidun sisään on integroitu näitä huohotinreittejä ja muuta, niin onko siellä joku hiushalkeama, mistä sitä höyryä tunkee? Kyllä he varmasti kaikkensa ovat tehneet, että saisivat asian korjattua, ja miettineet ratkaisua, mutta eivät näköjään ole siihen pystyneet.