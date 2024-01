Iisalmessa palaa suuri hirsitalo, lähialueen asukkaita kehotetaan sulkemaan ilmanvaihtokanavat

Kyseessä on asumaton rakennus eikä pelastuslaitoksella ollut aikaisin keskiviikkoaamuna tietoa mahdollisista uhreista tai siitä, miksi palo on syttynyt. Noin 250 neliön kokoisessa talossa ei ollut muun muassa sähköjä. Pelastuslaitoksen mukaan kohde on kuitenkin vaikeasti sammutettava.