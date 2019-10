Iisalmen keskustassa on puu, johon ilmestyy heijastimia – erikoisen luonnonoikun sijaan taustalla on käytännönläheinen ajatus

Iloinen vastaanotto

Toinen on omenapuu lähellä Raatihuonetta, Maistraatinpuistossa. Etenkin Kulttuurikeskuksen lähettyvillä kulkee paljon lapsia ja nuoria.

– Postauksiin on tullut paljon tykkäyksiä ja jakoja, eli heijastinpuut on otettu iloisesti vastaan. Tämmöinen sinänsä merkittävä asia saatiin aikaan pienellä satsauksella. Iisalmenkin oli kiva saada tällainen puu arjen turvallisuuteen oivalluttamaan. Tietääkseni vastaavia ei ole aiemmin ollut, Honkanen sanoo.

Kaupunki toivoo, että heijastimet vaihtuvat ja puita kohdellaan hyvin



Honkanen sanoo, että tavoitteena on pitää puut jatkossakin samassa käyttötarkoituksessa. Heijastinpuut ovat tehneet tehtävänsä, jos ne tuovat lisää turvallisuutta kaupunkiin ja heijastimet vaihtuvat. Se on merkki siitä, että puu on otettu lämpimästi heti käyttötarkoitukseensa.