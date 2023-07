Ihotautilääkäri kiinnitti huomiota junassa matkustaneeseen mieheen – saattoi pelastaa tämän hengen

– Se oli suuri siunaus, mies kuvaili The Hillille .

Ihotautilääkäri lähestyi junassa

Läiskä poskessa oli melanooma

Insiderin mukaan luomen itse asiassa huomasi Straightin aviomies Christopher Chu , joka myös on ihotautilääkäri. Mies havaitsi Meffenin poskessa suuren, epätasaisen läiskän, josta huolestui ja vinkkasi myös vaimolleen.

Kehottaa muitakin luomitarkistukseen

Meffen kertoi Insiderille, että luomi oli ilmaantunut iholle jo 2017. Lääkärit olivat aiemminkin kehottaneet häntä vierailemaan ihotautilääkärillä, mutta hän ei ollut koskaan ottanut neuvoista onkeensa. Nyt mieli on muuttunut: hän aikoo vaimonsa kanssa mennä luomitarkistukseen.

Miten melanooman tunnistaa?

Suomessa todetaan vuosittain noin 1700 uutta melanoomaa, kertoo Terveyskirjasto. Melanooma on yleensä hitaasti kasvava, kirjava pigmenttimuutos iholla. Se on epäsymmetrinen, sen reuna on epätarkka ja polveileva ja väri monisävyinen ja epätasainen. Melanooma kasvaa ja sen ulkonäkö voi muuttua; toisinaan se myös pistelee ja kutisee.