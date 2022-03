ICRC: Ihmisten evakuointi piiritetystä Mariupolista keskeytetty – venäläisjoukot estäneet ruuan- ja vedenjakelun satamakaupunkiin

Mariupolin piiritys jatkuu

Kaupungin humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen ja pahenee päivä päivältä, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö on kuvaillut.

Lähellä Venäjän rajaa sijaitseva kaupunki on ollut venäläisjoukkojen piirityksen kohteena jo päivien ajan. Venäjän joukot ovat estäneet muun muassa sähkön-, veden-, ruoan- ja lämmönjakelun noin 450 000 asukkaan kaupunkiin.

Osapuolet syyttävät toisiaan evakuointien epäonnistumisesta

"Vihollinen on edelleen vaarallinen"

– Vihollinen on edelleen vaarallinen ja valmistelee seuraavaa laaja-alaisten hyökkäysten aaltoa, Danilov kuitenkin sanoo ja painottaa, että uhkaavaa hyökkäysten aaltoa tulee lähestyä niin valmiina ja yhdistyneenä kuin mahdollista.

Venäjän fokus on siirtynyt nyt Danilovin mukaan Ukrainan eteläosiin ja Venäjä pyrkii estämään Ukrainalta pääsyn Asovanmerelle ja Mustallemerelle.

Kiovan länsipuolisiin alueisiin isketty rajusti

Alueita Kiovan länsi- ja luoteispuolella on pommitettu tänään rajusti, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Irpin sijaitsee noin 20 kilometriä Kiovasta luoteeseen. Kaupunki on ollut viime päivinä Venäjän kovan tykistötulen ja ilmaiskujen kohteena, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kaupunki sijaitsee lähellä strategisesti merkittävää Hostomelin lentoasemaa, minkä lisäksi Kiovaan suunnatun Venäjän sotilassaattueen kärki on järjestäytynyt lähelle kaupunkia.

Niin ikään Kiovan luoteispuolella sijaitseva Butshan kaupunki on joutunut Venäjän rajun tykistötulen kohteeksi, CNN kertoo.

Kaupungissa on käyty kovia taisteluja yli viikon ajan. Butshan kaupunginvaltuusto pyysi tänään kiireellistä humanitaarista apua kaupunkiin. Ruoasta ja vedestä kerrotaan olevan pulaa, minkä lisäksi kaupungin liikenneyhteydet tarvitsevat korjausta.

Zelenskyi: Venäjä valmistautuu pommittamaan Odessaa

Venäjä on valmistautumassa pommittamaan Odessan rannikkokaupunkia, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Odessa on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki. Historiallinen satamakaupunki sijaitsee Mustanmeren rannikolla.

Venäjä on uutistoimisto AFP:n mukaan edennyt viime viikon torstaina aloittamansa hyökkäyksen jälkeen eteläisessä Ukrainassa. Odessa on toistaiseksi pitkälti säästynyt Venäjän hyökkäyksiltä.

Zelenskyin mukaan Odessan pommittaminen olisi sotarikos.Ukrainan asevoimat on tänään kertonut taistelevansa Venäjän joukkoja vastaan myös Mykolajivin kaupungissa lähellä Odessaa.

Tällä viikolla Ukraina menetti strategisesti tärkeän Hersonin kaupungin hallinnan. Ukrainan eteläosassa sijaitseva Herson oli ensimmäinen merkittävä kaupunki, jonka hallinnan Ukraina on menettänyt Venäjän hyökättyä maahan.

Hyökkäys jatkuu yhdettätoista päivää

Kiovan luoteispuolella oleva Borodjankan pikkukaupunki on Kiovan aluehallintojohtajan mukaan lähes täysin tuhoutunut, kertoo CNN. Aluehallintojohtaja Oleksiy Kuleban mukaan Borodjankassa ei ole enää vettä eikä sähköä.

Ukrainan mukaan Venäjä kärsinyt tuntuvia tappioita

Tänään julkaisemassa tiedusteluraportissaan ministeriö sanoo, että Ukrainan vastarinta on edelleen tullut Venäjälle yllätyksenä. Venäjä on vastannut kohdistamalla iskuja ukrainalaiskaupunkeihin kuten Harkovaan ja Mariupoliin.

Guardian uutisoi, että Ukrainan tiedustelutietojen mukaan Venäjä on kärsinyt yli 11 000 sotilaan tappiot hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Ukrainan asevoimien raportin mukaan 285 venäläistä panssarivaunua, 985 panssaroitua taisteluajoneuvoa sekä 109 tykistöjärjestelmää, 44 lentokonetta ja 48 helikopteria on tuhottu hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Jo yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut sotaa

Yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta kymmenen päivän aikana, kertoi YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi tänään viestipalvelu Twitterissä. Kyseessä on Grandin mukaan nopeimmin kasvanut pakolaiskriisi Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan ihmisiä on paennut muun muassa naapurimaihin Puolaan, Moldovaan, Romaniaan, Unkariin ja Slovakiaan.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan Ukrainassa on kuollut 351 siviiliä ja 707 on haavoittunut Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyksensä helmikuun 24. päivänä. Lapsia on kuollut ainakin 22.