Iäkäs nainen on kadonnut Kokkolassa

77-vuotias nainen on kadonnut Kokkolan keskusta-alueella. Poliisin mukaan nainen on nähty viimeksi keskustan alueella tänään kello 15.30 aikoihin.

Nainen on 165 senttimetriä pitkä. Hänellä on yllään valkoinen toppatakki, jossa on karvareunuksinen huppu.